Пандемия вызвала хроническое снижение работоспособности россиян

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18 февраля 2022, 10:40

Рынок труда за два года пандемии претерпел значительные изменения. Практически во всех сферах наблюдается нехватка персонала. Особый дефицит заметен в квалифицированных кадрах.



Вирусологи полагают, что в дальнейшем штаммы коронавируса будут слабее предыдущих. Однако каждый новый вид вируса вызывает целую волну пандемии. Люди не спешат массово прививаться, из-за чего коллективный иммунитет не достиг требуемого уровня. После перенесённого заболевания наблюдается снижение работоспособности. Работники становятся более утомляемыми, им требуется больше времени на восстановление сил и энергии. «Тень» перенесённого ковида сопровождает человека очень долго. Каждый шестой пациент, побывавший в ковидарии, ощущает ухудшение качества жизни. С начала пандемии российские работники взяли максимальное количество больничных листов. Это негативно сказалось на производстве.



Работодатели считают постковидный синдром основной причиной эмоционального выгорания сотрудников и нетрудоспособности.