Первый шаг к сортировке

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18 февраля 2022, 09:56 Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина; контейнеры на улице

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» продолжается работа по раздельному сбору отходов.

На специализированных площадках у цехов №№19, 37, 49, 56 и 64 организованы места, где установлены контейнеры: синие – для сбора макулатуры, желтые – для пластика, оранжевые – для твердых коммунальных отходов. В скором времени каждая контейнерная площадка будет дооборудована и закрыта легкой конструкцией с навесом.

Пока разделение мусора идет на три категории: бумага, пластик и прочее.

Также на АПЗ завезено 20 комплектов экоурн. Сделаны они из полипропилена, который подлежит вторичной переработке. Три контейнера устанавливаются на поддон, они легкие, долговечные.

Фото Александра Барыкина; экоурны

Сотрудники юридического управления одними из первых изъявили желание вести в своем офисе раздельный сбор мусора. Экоурны также стоят в нескольких приемных заместителей генерального директора по направлениям.

– Наше предприятие одно из немногих в регионе, где начат раздельный сбор мусора, – комментирует главный инженер Александр Бобков. – В Москве, Санкт-Петербурге, крупных городах это давно стало нормой. Мы заключили договоры со специализированными компаниями, имеющими лицензию на вывоз различных типов отходов, в том числе на утилизацию батареек. АПЗ идет в ногу со временем, повышая свою экологическую ответственность.