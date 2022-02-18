В Хабаровске обсудили ликвидацию микрофинансовых организаций

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

18 февраля 2022, 09:18

В Хабаровске состоялась пресс-конференция "Ликвидация МФО – шаг к социальной справедливости в России». Актуальность темы обусловлена высокой закредитованностью россиян и, в частности, жителей региона. По мнению представителей партии «Справедливая Россия - За Правду» в Хабаровском крае, популярность микрофинансовых организаций в условиях пандемии и экономического спада становятся бомбой замедленного действия.

В партии уверены, что МФО в нашей стране не место, их надо запретить, поскольку из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч граждан.



- Мы предлагаем ликвидировать МФО, а огромную незадействованную ликвидность банков, которые курирует ЦБ, выделить в сектор микрокредитования граждан "до получки" под ставку, близкую к ключевой, - сказал председатель регионального Совета СРЗП Игорь Глухов (на фото).



Он напомнил, что партия неоднократно вносила соответствующую инициативу в Государственную думу, однако поддержки среди парламентариев не нашла.



Тем не менее, уверен Игорь Глухов, сегодня очевидно, что МФО превратились в инструмент финансовой кабалы.