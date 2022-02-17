Стал известен новый симптом Омикрона

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2022, 22:55

pixabay.com

Исследуя Омикрон вирусологи практически каждый день обнаруживают новые опасности данного заболевания. О еще одном симптоме стало известно Readovka.news из The Sun.



Если раньше коронавирус проявлялся в заболеваниях дыхательных путей, то Омикрон может повреждать кишечник и желудок, заявил профессор Тим Спектор. Специалист уверен, если у вас тошнота, боли в животе, рвота или вздутие, это может служить поводом для изоляции и сдачи теста.



Вот только мазок из носа или рта может показать отрицательный результат, в то время как инфекция может надолго остаться в кишечнике.



Обезопасить себя можно с помощью вакцины, ведь коллективный иммунитету уже достиг 64%.