Глава британского МИД Трасс назвала запрос Госдумы к Путину признать ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

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17 февраля 2022, 22:47

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.

Форин оффис 17 февраля распространил заявление Трасс, в котором говорится, что запрос Госдумы о признании главой российского государства Владимиром Путиным Донецкой и Луганской областей независимыми свидетельствует о вопиющем пренебрежении обязательствами России в отношении минских соглашений.

Глава британского МИД заявил, что если эта просьба была бы удовлетворена, это стало бы дальнейшим посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Трасс, признание Россией ДНР и ЛНР сигнализировало бы об окончании минского процесса и продемонстрировало бы решение России выбрать путь конфронтации, а не диалога.

Британский дипломат призвала Россию "выполнять добровольно взятые на себя обязательства, включая минские соглашения".

Госдума во вторник, 15 февраля, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

Обстановка на линии соприкосновения резко обострилась. В четверг, 17 февраля, в течение дня зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.