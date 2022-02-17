В Красногорске стройкомпания навредила почве на 12 млн

В подмосковном Красногорске незаконно размещённые строительные отходы нанесли почве ущерб почти на двенадцать миллионов рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Компания «Специализированное управление монтажных работ» заказала земляные работы на нескольких участках в деревне Гаврилково. Подрядчик собирался засыпать участки инертными грунтами, но по итогу просто использовал для этого грунты с включением стройотходов, а именно боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля.
«Нарушение усугублено тем, что четыре участка сформированы частично в водоохранной зоне реки Сходни, в том числе один имеет наложение на акваторию. Отходы местами размещались в двух метрах от уреза воды», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Стройкомпании выписали четыре штрафа на 330 тысяч рублей. Более того, экоинспекторы рассчитали, что нанесенный почвам ущерб составил 11,9 миллиона рублей. Минэкология взыщет эту сумму в судебном порядке.
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