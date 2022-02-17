По решению суда на Казачьем рынке в Хосте снесут самовольную постройку

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17 февраля 2022, 16:40

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу предпринимателя Мирошниченко на решение Хостинского районного суда, отменил решение первой инстанции и постановил снести самовольную постройку предпринимателя Джериева на Казачьем рынке в поселке Хоста.

Сочинский предприниматель Марина Мирошниченко обратилась в Хостинский районный суд с иском о сносе самовольной постройки, которая находится на арендованном ею земельном участке и препятствует доступу к ее торговым и хозяйственным строениям. Спорное здание принадлежит предпринимателю Джериеву, который настаивает на том, что его постройка не нарушает ничьи права.

Отметим, дело рассматривалось второй раз. При первом рассмотрении суд первой инстанции удовлетворил требования Мирошниченко, признал объект Джериева самовольной постройкой и обязал его снести, суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения, а кассационный суд отменил судебные акты в связи с тем, что по делу не была проведена судебная экспертиза. При новом рассмотрении дела Хостинский районный суд отказал Мирошниченко в удовлетворении требований, и предприниматель подала апелляционную жалобу.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда выслушала позиции сторон, отменила решение Хостинского райсуда и вынесла по делу новое решение, постановив снести самовольное строение в трехмесячный срок.