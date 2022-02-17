О развитии стендап-движения в провинции расскажут южноуральцам

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

17 февраля 2022, 16:29 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Комик Эдуард Кужахметов станет гостем утреннего шоу.

Завтра пятница, а значит, на youtube-канале «Гранада TV» выйдет очередной выпуск утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». В этот раз ведущие Сергей Филичкин и Андрей Трушников обсудят разделение мусора и рост цен на продукты.

Еще одной темой разговора станет развитие стендап-движения в провинции. Этот вопрос осветит комик Эдуард Кужахметов.

Начало шоу в 8.30 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Гранада TV» в YouTube.

Напомним, что «Сбитый летчик поутру» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс».