Студотрядовцы помогли жителям муниципалитетов Челябинской области

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17 февраля 2022, 14:56 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В регионе подвели итоги акции «Уральский десант».

Сегодня, 17 февраля, празднуется День российских студенческих отрядов. В честь этого события в пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция. Ее участники обсудили основные направления работы студенческих отрядов.

Как рассказал руководитель штаба Челябинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев, молодежь Южного Урала активно участвует в добровольческих инициативах, ведь в пандемию число людей, которым требуется помощь, увеличилась.

Недавно завершилась акция «Уральский десант». В ней участвовали 9 студенческих отрядов. Представители 8 из них выехали в муниципалитеты для помощи местным жителям. Чтобы акция была эффективной и безопасной, студенты привились от коронавируса и сдали ПЦР-тесты.

«Было охвачено более 2,5 тысяч людей и порядка 60 южноуральцев преклонного возраста, проведено около 80 мастер-классов, убрано бесчисленное количество снега, организовано несколько концертов. В этом суть акции. А еще ребята своим примером показали местным жителям, что нужно жить дружно, работать на результат и доказывать, что труд – крут», – прокомментировал Юрий Болдырев.

В честь праздника со студентами лично встретился губернатор Алексей Текслер. «Хочу поблагодарить всех и сказать, что Челябинское региональное отделение РСО, действительно, очень сильно помогает нам в развитии региона и решении тех насущных вопросов, которые есть сегодня в регионе. Спасибо вам, с праздником», — сказал он.