Посольство России в Киеве: «Пожара у нас нет, ничего не горит»

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17 февраля 2022, 15:07

Здание посольства РФ в Киеве, MFA Russia/ Globallookpress.com

В четверг, 17 февраля, социальные сети начали активно распространять новость о якобы валящем с крыши посольства России в Киеве дыме. Однако сами дипломаты поспешили опровергнуть эту информацию.

Сотрудники дипмиссии отметили, что здание российского посольства в Киеве не повреждено и возгораний никаких не было.

«Пожара у нас нет, ничего не горит. Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, и ничего экстраординарного там не происходит», − цитирует слова пресс-атташе РИА Новости

Однако ранее сегодня пользователи социальных сетей активно распространяли ролик, на котором ясно виден дым, который просачивался с крыши посольства.