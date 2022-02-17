Русским собираются упростить получение российского гражданства

После развала Советского союза за пределами страны осталось более 25 миллионов соотечественников. В условиях ухудшения демографической ситуации возврат их на родину является важнейшей задачей страны. Россия заинтересована в квалифицированных кадрах.
В Общественной палате РФ считают, что закон о гражданстве требует серьёзной доработки. Русские за рубежом, не должны испытывать проблем при оформлении документов для переезда в Россию.
В новой редакции закона нет понятия «соотечественник». Норма предусматривает упрощённые процедуры для некой категории лиц.
Общественники считают, что термин «соотечественник» должен быть раскрыт в законе. Активист Алексей Егоркин предлагает выдавать гражданство не «по крови», а по культуре. Приоритет должен быть дан именно русскому миру. Потом могут идти европейские народы, имеющие с Россией что-то общее.
Перед выдачей гражданства можно давать временный срок, в течение которого соискатель докажет свои добрые намерения, чтобы исключить ввоз в страну маргиналов и сомнительных личностей. Также нужно искоренить коррупцию в миграционной системе. Российский паспорт стал предметом торговли недобросовестными чиновниками и госслужащими.
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