Космос может испортить челябинцам просмотр телевизора в праздники

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17 февраля 2022, 13:33 Анна Семенова

Солнце окажется посади спутника связи. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Помехи в телеэфире способно спровоцировать весеннее солнце.

Информация для любителей просмотра телевизора появилась на сайте городской администрации. Грядущая весна с ее ярким и активным солнышком может вызвать помехи в телесигналах. По-научному данное явление называется весенняя солнечная интерференция (Земля поворачивается к Солнцу своим северным полушарием и яркая звезда оказывается позади спутника связи) и начнется оно в нашем регионе с 22 февраля. А продлится до 8 марта.

В этот период сигналы спутника могут заглушаться сигналами Солнца, которые намного мощнее. Однако южноуральцы могут не расстраиваться, такие явления могут ощущаться лишь несколько минут или даже секунд в сутки, в промежутке с 11:37 до 12:23.

Однако, если телевизор старый, картинка может пропасть, поэтому нужно перезагрузить его или приставку – выключить из розетки и через минуту включить снова. Если и это не помогло, используйте автопоиск каналов.