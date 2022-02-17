Многие бездомные граждане никогда не получат жильё от государства

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17 февраля 2022, 12:38

Несмотря на возросшие темпы строительства жилья в России, вопрос обеспечения социальными квартирами остаётся нерешённым. Государство не успевает выполнять жилищные обязательства перед сиротами и другими нуждающимися категориями граждан. В очереди на квартиры стоят тысячи россиян.



Коррективы в программу строительства жилья внесли подросшие цены на стройматериалы. В регионах растёт число коммунальных аварий, изнашивается инфраструктура. Без системного решения проблемы ЖКХ многие россияне нескоро получат новое жильё. Нуждающиеся вынуждены проживать в старых, аварийных домах, а сироты ютиться у родственников или в детдомах. За многие годы в России так и не создали единый список нуждающихся в получении нового жилья граждан. Действующие списки чиновники предлагают проверить на объективность.



Три года назад благодаря национальному проекту началось расселение аварийного жилья по всей стране. В ближайшие шесть лет правительство планирует переселить в новые дома более полумиллиона россиян. Но даже при наличии финансов и ресурсов, программа предоставления жилья страдает из-за нехватки рабочих рук и низкой производительности труда. Государственную программу не получится реализовать без завоза иностранных рабочих.