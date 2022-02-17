Депутат Стенякина поддержала идею ввести скидки на транспортные билеты для потенциальных усыновителей

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17 февраля 2022, 12:33

женщина, ребенок, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала идею о введении 50%-ной скидки на железнодорожные и авиабилеты для потенциальных усыновителей.

Депутат назвала соответствующую инициативу "весьма разумной". Екатерина Стенякина подчеркнула, что есть российские регионы, в которых количество детских домов стремительно сокращается, есть субъекты, где этих учреждений больше нет, однако в других регионах они до сих пор существуют.

"Есть дети, которые до сих пор ждут своих родителей", – подчеркнула в беседе с RT депутат и добавила, что государство должно дать возможность взрослым людям поехать на встречу со своим будущим ребенком в другой город. По мнению Стенякиной, подобная инициатива может стать новым этапом действий властей "по возвращению детей в семью".