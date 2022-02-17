Сообразили на троих: суд отменил оправдательный приговор полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании

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17 февраля 2022, 12:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Трем бывшим полицейским Екатеринбурга суд отменил оправдательный приговор. Они обвинялись в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана в 2019 году.



По версии следствия, сотрудники ППС Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов в День города в Екатеринбурге изнасиловали девушку. Во время дежурства они задержали около сауны 22-летнюю уроженку Казахстана, посадили ее в служебный автомобиль УАЗ и вывезли в гаражи.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 131 (изнасилование) и ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, а постовые были уволены из органов. Тогда, по факту проверки главного управления собственной безопасности МВД России, строгое наказание понесли 17 полицейских. Часть из них предупредили о «неполном служебном соответствии».



В июле 2020 года суд приговорил Вадима Мустафина к 6,5 годам колонии общего режима, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова — к 6 годам колонии общего режима.



В декабре 2020 года суду стало известно, что девушка, которую якобы изнасиловали, занималась проституцией и оговорила экс-полицейских. Якобы она это сделала по указанию сутенеров, которым сотрудники полиции мешали вести нелегальный бизнес.



По некоторым данным, уроженка Казахстана сама предложила полицейским воспользоваться своими услугами, чтобы сотрудники полиции не везли ее в участок, поскольку ей грозила депортация. В ноябре 2021 года бывших полицейских оправдали за отсутствием состава преступления. Однако после апелляции облсуд отменил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга и направил дело на новое рассмотрение иным составом.



По мнению уральского адвоката Сергея Колосовского, теоретически постовым можно было инкриминировать ст. 290 УК РФ (получение взятки) или ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



«Профессиональные услуги сексуального характера отсутствуют в легальном обороте, потому нельзя их материально оценить. Вот если бы девушка сделала полицейским массаж — сумму гипотетически можно было бы определить», — отметил Колосовский.



Он считает, что в качестве наказания фигурантов дела просто достаточно было уволить из полиции.



