Крымский депутат, сбивший насмерть бабушку, в 2013 году безнаказанно совершил наезд на ребёнка

В 2013 году с Игорем БУДАНОВЫМ было связано дело по аварии с пешеходом-ребенком. 7-летний мальчик получил сотрясение мозга.
БУДАНОВ в 2013 году был сельским головой Добровского поселения. После аварии он тогда рассказал «АН-Крым», что не находился за рулем своей BMW.
Особо БУДАНОВ уточнял, что имел на руках документ, подтверждающий его трезвость в день наезда на ребенка.
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