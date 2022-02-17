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Крымский депутат, сбивший насмерть бабушку, в 2013 году безнаказанно совершил наезд на ребёнка

, 11:03 Источник: Аргументы Недели - Крым

Крымский депутат, сбивший насмерть бабушку, в 2013 году безнаказанно совершил наезд на ребёнка
Фото: pixabay.com

В 2013 году с Игорем БУДАНОВЫМ было связано дело по аварии с пешеходом-ребенком. 7-летний мальчик получил сотрясение мозга.

БУДАНОВ в 2013 году был сельским головой Добровского поселения. После аварии он тогда рассказал «АН-Крым», что не находился за рулем своей BMW.

Особо БУДАНОВ уточнял, что имел на руках документ, подтверждающий его трезвость в день наезда на ребенка.

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