Как Ивашов помирил антисемита с евреем

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17 февраля 2022, 11:03 Игорь Епифанов

На встречу с генералом и писателем Ивашовым в доме книги «Молодая гвардия», который презентовал свою новую книгу «Геополитическая драма России. Выживет ли Россия в XXI веке?» пришел разночинный народ. Многоконфессиональный. И, судя по всему, в зале действительно собрались люди разных взглядов.

Судьбоносный вопрос, вынесенный в название книги, их всех объединил на время. Леонид Григорьевич поведал о драматических коллизиях российского геопространства, определил функции русской цивилизации, привел примеры противостояния между Западом и Востоком, ссылаясь на высказывания известных политиков. И сказал, между прочим, что самой лучшей формой вторжения на чужую территорию является «культурное вторжение».

Ивашов ответил на вопросы собравшихся соотечественников, подняв градус общественного интереса к проблемам геополитики. Наступил момент раздачи автографов. С левого фланга к автору подошел гражданин, прежде задавший вопрос об обилии евреев в государственных институтах власти. С правого фланга подошел другой гражданин, который представился «я – еврей» и поблагодарил писателя за его труды и гражданскую позицию. Отвечая на неудобный вопрос, Леонид Ивашов привел пример, как в Советском Союзе над созданием атомной бомбы трудились вместе евреи и русские. Причем евреев было больше. И сказал, что мудрость политического руководства как раз в том и заключается, чтобы собрать лучшие умы и обратить их знания и способности на благо страны. Ивашов привел еще один пример из той эпохи. О том, как англичане и американцы завидовали «интеллектуальному капиталу», собранному в СССР. И посетовал, что именно этого сейчас стране остро не хватает.