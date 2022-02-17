В Забайкалье отказались шить унты из шкур бездомных собак

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17 февраля 2022, 10:23

Законодательное собрание Забайкальского края отказалось лишать депутата Александра Михайлова должности главы комиссии по депутатской этике. Ранее он призывал убивать бездомных собак, а из их шкур шить унты. Своим заявлением парламентарий даже гордится, так как считает это единственно правильным и практичным способом решения проблемы.



Свою минуту славы Михайлов получил после произошедшей в регионе трагедии. Безнадзорные собаки загрызли ребёнка. Депутат назвал зоозащитников «пятой колонной» и призвал отстреливать собак. Законодательное собрание вынесло депутату публичное порицание. Краевая прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело на депутата. Сам парламентарий считает людей, написавших на него заявление, неадекватными.



Другой депутат Константин Коростелев призвал проверить работу зоозащитников, которые обратились в прокуратуру. Законодатели считают необходимым изменение федерального закона об обращении с животными.