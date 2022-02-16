Министерство обороны Латвии призывает жителей перечитать буклет – «72 часа»

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16 февраля 2022, 23:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр обороны Артис Пабрикс

Совершенно понятно, что латвийцев волнует безопасность своих жизней, если вдруг «война». Министерство обороны еще раз призвало жителей ознакомиться с буклетом «72 часа», где изложена информация, как быть и что делать?



Буклет был подготовлен в 2020 году, когда вводилась всеобъемлющая система национальной обороны, цель которой - обеспечить вовлечение всего общества в планирование и преодоление кризиса. С 2020 года министерство неоднократно распространяло этот буклет в СМИ и соцсетях.



"Мы знаем старую латышскую поговорку, что сани нужно готовить летом, а телегу - зимой. Мы напоминаем, что в интернете доступен буклет о том, как действовать в первые 72 часа кризиса. Призываю жителей обратить внимание на эти буклеты, чтобы мы были готовы к любой кризисной ситуации", - указал в сообщении для СМИ министр обороны Артис Пабрикс.



Минобороны отмечет, что у Латвии сейчас нет прямых военных угроз, однако, принимая во внимание напряженную ситуацию в Европе в связи с усиленным присутствием вооруженных сил России в Беларуси и у границ Украины, жители могут быть спокойнее, зная, что подготовились к случаю кризиса.



Цифровой буклет на латышском, русском и английском языках доступен на военном новостном портале www.sargs.lv в разделе "72 часа".



Советы и информация в буклете созданы так, чтобы жители могли по возможности лучше подготовиться к кризисам разного масштаба и вида. В содержание сумки на чрезвычайные ситуации включены вещи, которые точно пригодятся в любой кризисной ситуации, однако у людей есть возможность модифицировать эти советы, пополняя сумку вещами, которые кажутся им более нужными.



Символ буклета - международно признанный стандарт "72 часа" или трое суток, во время которых жители в случае кризиса государственного масштаба должны суметь сами позаботиться о себе до момента, когда к оказанию помощи смогут приступить ответственные службы.



Опыт свидетельствует, что именно первые часы или дни кризиса могут стать проблемными для полноценного обеспечения отдельных услуг, например, в случае обрывов подачи электроэнергии во время бури.



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Почему нам навязывают «истерию»? Вспомните советские времена, перед войной – наказание за паникерство.»



«Если завтра война, то я забочусь только обо дном, чтобы цветов хватило для освободителей.»



«Наш министр Пабрикс уже начал «косить» под Байдена – мол, сделали запасы на случай войны? Да мы их еще на случай пандемии не съели!»



«А на что рассчитывает Пабрикс… Мы за Россию! За ее родимую!»



«Причем тут «72» часа? Жители в мирное время не знают, как прожить – то! Обворовали народ, а теперь запугивают! Придет псковская дивизия и я сам лично на груд солдатикам кинусь и все расскажу, что знаю!»