В Смоленске будет проложена дорога через древний храм

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16 февраля 2022, 22:35

pixabay.com

Проект уже готов, и застройщик не намерен отказываться от своих планов, сообщает Readovka.news.

В Смоленске на месте раскопок храма 12-го века застройщик «Гражданстрой» принял решение проложить дорогу для проезда спецтехники. Сначала он хотел построить что-то на месте храма и даже получил на это все разрешения, но не успел начать, потому что ему помешал местный активист. После этого приехали археологи из Москвы и занялись раскопками.

Однако застройщиком было согласована дорога. Она пройдёт к месту стройки прямо по стенам храма. На данное решение никак не отреагировали в РПЦ, даже с учетом того, что патриарх Кирилл долгое время провел в Смоленске, и именно оттуда переезжал на свою нынешнюю должность.