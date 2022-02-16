Родители, которые оставили детей голодать, будут наказаны

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16 февраля 2022, 22:15

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В Москве супругам предъявили обвинение по статье «покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц». До этого в их квартире нашли двоих восьмимесячных близнецов, сообщает Readovka.news.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве в связи с обнаружением в столичной квартире двух младенцев в тяжелом состоянии было возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 и ст. 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание)», – заявляет пресс-служба Следственного комитета России.

Было установлено, что с мая 2021 по февраль 2022 года над детьми физически и морально издевались. Из-за этого дети стали очень слабыми, и их госпитализировали. Известно, что родителей лишили родительских прав. И это позволило следователям предъявить обвинение по статье о покушении на убийство.

Суд собирается рассмотреть ходатайство об аресте супругов. Также назначен ряд экспертиз.