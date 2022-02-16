Эксперт Максим Сачков рассказал, как правильно переезжать ограничители скорости

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16 февраля 2022, 21:57

pixabay.com

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков рассказал «Вечерней Москве» что нужно учитывать при переезде «лежачего полицейского».



В первую очередь нельзя слишком резко тормозить, так как это может привести к ДТП.



«Многие подъезжают к «лежачему полицейскому» и перед ним дотормаживают, практически останавливаясь. Я видел очень много случаев, когда это заканчивается аварией: водитель не ожидает, что впереди едущий будет тормозить практически до нуля, и врезается в него», — подмечает эксперт.



Во-вторых, следует правильно подбирать скорость проезда преграды, ведь при быстром проезде возникает ударная нагрузка, а она не полезна для машины. Но и пересекать «полицейского» слишком медленно тоже не очень хорошо, ведь тогда подвеска срабатывает на короткий ход.



Определить оптимальную скорость можно только по особенностям автомобиля, опыту и комфорту, так как у каждой машины разные подвески. При жесткой подвеске большая скорость будет не комфортной, а если деталь еще и короткоходная, ее вовсе пробьет. Поэтому Сачков уверен, что не существует универсального рецепта скорости.



Также специалист отметил, что проезжать «лежачего полицейского» можно несильно нажимая на газ, так как это может компенсировать тяжесть передней части из-за торможения.