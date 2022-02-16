Аферист из Tinder решил сделать карьеру в шоу-бизнесе

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16 февраля 2022, 21:26

pixabay.com

Саймон Леваев, который обманом выманивал у девушек сотни тысяч долларов, хочет вести подкаст или шоу об отношениях. Об этом сообщает Readovka.news.



Американская компания Netflix в 2022 году выпустила документальный фильм. Он получил название «Аферист из Tinder». Саймон Леваев решил сделать карьеру в шоу-бизнесе, пока не прошла минута славы.



Обманщик уже подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес. Она не верит пострадавшим из документального фильма и считает, что у истории две стороны.