Аферист из Tinder решил сделать карьеру в шоу-бизнесе

Саймон Леваев, который обманом выманивал у девушек сотни тысяч долларов, хочет вести подкаст или шоу об отношениях. Об этом сообщает Readovka.news.
Американская компания Netflix в 2022 году выпустила документальный фильм. Он получил название «Аферист из Tinder». Саймон Леваев решил сделать карьеру в шоу-бизнесе, пока не прошла минута славы.
Обманщик уже подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес. Она не верит пострадавшим из документального фильма и считает, что у истории две стороны.