Внесены поправки в законодательство по двум статьям УК РФ

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16 февраля 2022, 21:20

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В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы приняли поправки, подписанный президентом России 28 января 2022 года, сообщает Readovka.news.



Ответственность лиц за совершение противозаконных действий с использованием интернета усиливается. К тому же, на сайте Госдумы прописано положение по введению наказания за сокрытие тяжких преступлений против детей, не достигших 14-летнего возраста.



«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жестким», – подчеркивает председатель ГД Вячеслав Володин.



В чем состоят новые поправки в закон? Педофилы-рецидивисты и педофилы, жертвами которых стало более двух детей теперь будут получать пожизненное заключение.



Данные поправки в ст. 131 и 132 предложили ввести Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак осенью 2021 года.