Специалисты из Китая нашли новый способ выявления коронавируса

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16 февраля 2022, 21:08

pixabay.com

Коронавирус – вирус, завладевший почти каждым человеком на планете, может быть обнаружен новым инструментом, сообщает Readovka.news.



Ученые создали новую систему, способную выявить распространение COVID-19 в воздухе. Данная технология была проверена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



Это мегачувствительное оборудование, которое способно обнаружить SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах. Данный процесс занимает не более четырех часов.