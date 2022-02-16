Специалисты из Китая нашли новый способ выявления коронавируса

Коронавирус – вирус, завладевший почти каждым человеком на планете, может быть обнаружен новым инструментом, сообщает Readovka.news.
Ученые создали новую систему, способную выявить распространение COVID-19 в воздухе. Данная технология была проверена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Это мегачувствительное оборудование, которое способно обнаружить SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах. Данный процесс занимает не более четырех часов.
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