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Специалисты из Китая нашли новый способ выявления коронавируса

, 21:08

Специалисты из Китая нашли новый способ выявления коронавируса
pixabay.com

Коронавирус – вирус, завладевший почти каждым человеком на планете, может быть обнаружен новым инструментом, сообщает Readovka.news.

Ученые создали новую систему, способную выявить распространение COVID-19 в воздухе. Данная технология была проверена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Это мегачувствительное оборудование, которое способно обнаружить SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах. Данный процесс занимает не более четырех часов.

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