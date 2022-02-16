В Дмитрове остановили незаконную вырубку леса

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16 февраля 2022, 20:56

pixabay.com

В Дмитрове сотрудники полиции задержали обвиняемого в незаконной вырубке леса, узнало «Подмосковье сегодня» от службы ГУ МВД России по Московской области.



В органы с заявлением о незаконных действиях обратился представитель местного филиала лесничества, на территории которого и произошло нарушение. Лесничий утверждает, что неизвестный мужчина вырубил пять берез в лесном массиве, расположенном рядом с деревней Ульянка.



Подозреваемым оказался тридцатишестилетний местный житель, которого удалось задержать сотрудникам полиции. Сумма ущерба, причиненного мужчиной, составила более 51 тысячи рублей. На данный момент, на него завели уголовное дело и поместили под подписку о невыезде.