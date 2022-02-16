Крымский депутат на дорогой иномарке сбил пожилую женщину и попытался скрыть следы преступления​

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16 февраля 2022, 20:42 Источник: Аргументы недели-Крым

Потом он смыл с машины весь компромат пребывая в полной уверенности, что спрятал концы в воду. Видео с камер он выкупить не догадался.

«Газета.ру» сообщает что преступление совершил депутат Игорь БУДАНОВ. 73-летнюю женщину он сбил 14.02.22. Как бабушка не заметила его шикарную BMW 7-ой серии, а он не заметил пешехода, не уточняется.

После задержания БУДАНОВА он якобы пытался ввести дознавателей в заблуждение, умолчав о депутатской деятельности, а также исказив дату рождения, но быстро было установлено, что он депутат Госсовета Крыма, член ЕР.