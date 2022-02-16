Челябинские мужчины стали чаще ходить на маникюр и шугаринг

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

16 февраля 2022, 18:18 Анна Семенова

Челябинцы все чаще посещают барбершопы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Все чаще представители сильного пола обращаются к бьюти-мастерам.

Интересное исследование представили специалисты портала «Авито Услуги». Здесь решили посмотреть, насколько востребована сфера красоты среди мужчин. И вот что выяснилось. Челябинские суровые мужики настолько зачастили в модные барбершопы, маникюрные салоны и студии шугаринга, что побили российские показатели. По стране за год интерес к бьюти индустрии у сильного пола вырос на 58%, а на Южном Урале – на 83%.

Привести ногти на руках и ногах челябинские мужчины в порядок хотят на 159% чаще. Депиляцию делают на 75% чаще, а шугаринг стал востребован на 17% больше.

Барбершопы стали популярнее у челябинцев на 125%, и это тоже вдвое больше, чем в среднем по стране.