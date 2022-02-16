По десяти регионам России зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом

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16 февраля 2022, 17:26

Стоп-ковид, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в среду, 16 февраля, о снижении заболеваемости жителей десяти регионов страны коронавирусной инфекцией.

Чиновница сообщила, что растёт число субъектов, в которых наблюдается снижение заболеваемости по ковиду. «Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект России — город Москва, то на ушедшей неделе это уже десять субъектов», − цитирует слова Поповой РИА Новости.

Однако, по словам главы РПН, сохраняется большое число ежедневно регистрируемых случаев болезни, что увеличивает нагрузку на систему медицинского обеспечения.

С чиновницей согласен и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, он полагает, что в стране замедляются темпы заболеваемости коронавирусом.

Ранее сегодня стало известно, что Москва перешагнула пик заболеваемости COVID-19, о чём заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.