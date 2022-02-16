Избран новый председатель Российского детского фонда

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16 февраля 2022, 17:09

Новым председателем Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в минувший вторник был избран Дмитрий Альбертович Лиханов. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники конференции Российский детский фонд, прибывшие в Москву из многих регионов страны. В Конференции приняли участие члены Президиума Правления РДФ и делегаты от 63 региональных отделений.

Нового председателя организации тепло поздравил Вячеслав Николаевич Скворцов, заместитель председателя Российского детского фонда, председатель Челябинского областного отделения Российского детского фонда. «Наш Фонд – самый мощный в России, это легенда страны, – подчеркнул он. – Мы все несем ответственность за него». Вячеслав Скворцов предложил от имени внеочередной конференции РДФ обратиться к Президенту РФ В.В. Путину с предложениями об увековечивании памяти Альберта Анатольевича Лиханова, посвятившего своё творчество и общественную жизнь защите детства. Напомним: основатель и бессменный руководитель Российского детского фонда А.А. Лиханов скончался 25 декабря 2021 года.

Также на конференции был изменен состав Правления Фонда – в связи с кадровыми перестановками в региональных отделениях и пополнением новыми членами. В Правление вошли М. В. Сеславинский, писатель и общественный деятель; С. В. Мазаев, заслуженный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер; О. И. Аполихин, главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН; Д. А. Белюкин, народный художник России, академик РАХ.

Новые члены Правления поделились с делегатами конференции своими чаяниями и мыслями о защите и помощи обездоленным, о том вкладе, который они готовы внести в повседневную деятельность фонда.

В ходе работы конференции от председателей региональных отделений Фонда поступило много предложений по улучшению деятельности организации. Каждый поделился своими лучшими практиками.

Обращаясь к делегатам конференции, новый председатель фонда поблагодарил их за оказанное доверие и подчеркнул, что дело Альберта Лиханова будет продолжено в добрых делах и программах всех отделений фонда на благо страждущего детства. «Отрадно и глубоко символично, - сказал Дмитрий Лиханов, - что сегодняшняя конференция совпала с праздником Сретения Господня, а сам Российский детский фонд был создан на праздник Покрова Богородицы в 1987 году. В этих не случайных совпадениях я вижу глубокий смысл и предначертание духовной миссии нашего фонда».