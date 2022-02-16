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Избран новый председатель Российского детского фонда

, 17:09

Избран новый председатель Российского детского фонда

Новым председателем Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в минувший вторник был избран Дмитрий Альбертович Лиханов. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники конференции Российский детский фонд, прибывшие в Москву из многих регионов страны. В Конференции приняли участие члены Президиума Правления РДФ и делегаты от 63 региональных отделений.

Избран новый председатель Российского детского фонда

Нового председателя организации тепло поздравил Вячеслав Николаевич Скворцов, заместитель председателя Российского детского фонда, председатель Челябинского областного отделения Российского детского фонда. «Наш Фонд – самый мощный в России, это легенда страны, – подчеркнул он. – Мы все несем ответственность за него». Вячеслав Скворцов предложил от имени внеочередной конференции РДФ обратиться к Президенту РФ В.В. Путину с предложениями об увековечивании памяти Альберта Анатольевича Лиханова, посвятившего своё творчество и общественную жизнь защите детства. Напомним: основатель и бессменный руководитель Российского детского фонда А.А. Лиханов скончался 25 декабря 2021 года.

Также на конференции был изменен состав Правления Фонда – в связи с кадровыми перестановками в региональных отделениях и пополнением новыми членами. В Правление вошли М. В. Сеславинский, писатель и общественный деятель; С. В. Мазаев, заслуженный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер; О. И. Аполихин, главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН; Д. А. Белюкин, народный художник России, академик РАХ.

Новые члены Правления поделились с делегатами конференции своими чаяниями и мыслями о защите и помощи обездоленным, о том вкладе, который они готовы внести в повседневную деятельность фонда.

В ходе работы конференции от председателей региональных отделений Фонда поступило много предложений по улучшению деятельности организации. Каждый поделился своими лучшими практиками.

Обращаясь к делегатам конференции, новый председатель фонда поблагодарил их за оказанное доверие и подчеркнул, что дело Альберта Лиханова будет продолжено в добрых делах и программах всех отделений фонда на благо страждущего детства. «Отрадно и глубоко символично, - сказал Дмитрий Лиханов, - что сегодняшняя конференция совпала с праздником Сретения Господня, а сам Российский детский фонд был создан на праздник Покрова Богородицы в 1987 году. В этих не случайных совпадениях я вижу глубокий смысл и предначертание духовной миссии нашего фонда».

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