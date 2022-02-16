Латвийский публицист Латковскис: По России ведется непрерывный «огонь» информационной артиллерии

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16 февраля 2022, 15:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOV

Президент США Джо Байден «назначил» вторжение России на Украину 16 февраля сего года. Президент РФ Владимир Владимирович Путин «нарушил» прогнозы дяди Джо… Эту тему и позор США обсуждают во всем мире. И Латвия не осталась в стороне. Известный латвийский публицист Бен Латковскис высказал свое мнение по данному поводу…



«Пока вы читаете эти строки, война в Украине, возможно, уже началась. Но с таким же успехом она может начаться не завтра, не на следующей неделе и, возможно, вообще никогда. Это чистое гадание, и, учитывая общий трагизм ситуации, я не хочу шутить по этому поводу, хотя ситуация порой выглядит трагикомично. В любом случае события последних нескольких месяцев позволяют сделать ряд выводов о текущем развитии событий в мировой политике.



С весны прошлого года Россия демонстративно размещает войска на границе с Украиной. Нельзя сказать, что "post hoc ergo propter hoc", но это вопиющее позвякивание оружием началось вскоре после утвердительного ответа Байдена на вопрос журналиста ABC Джорджа Стефанопулоса: считаете ли вы Путина убийцей?



Маневры прошлой весны казались достаточно угрожающими, чтобы Байден позвонил Путину и договорился о встрече в Женеве 16 июня. Хотя наблюдатели признали, что Путин якобы выиграл "по очкам" в Женеве, никаких ощутимых бонусов от встречи он не получил. Согласованная конференция крупнейших держав по распределению сфер влияния в мире не только не состоялась, но ее контуры не были даже теоретически намечены.



Хотя российская пропаганда со времен Мюнхенской речи Путина в 2007 году неустанно трубит 7/24 о том, что в мире нет более важного вопроса, чем противостояние России и США, за пределами российского информационного пространства до недавнего времени мало кто знал об этом "глобальном противостоянии". Место России в западных СМИ было микроскопическим по сравнению с местом Запада (США) в российских СМИ. Диспропорция была вопиющей. Когда Обама однажды назвал Россию региональной (не глобальной) державой, он не собирался каким-то особым образом оскорбить ее. Именно так Россию воспринимали на Западе. Отсталая, холодная, несчастная страна, которой правит мелкий диктатор с бандой вороватых прислужников.



Россия вернулась в заголовки мировых СМИ в 2014 году после аннексии Крыма и сбитого малайзийского "Боинга". Но даже в июле 2014 года, когда по восточным провинциям Украины уже колесили падальщики Игоря Гиркина-Стрелкова на различных моторных приспособлениях, украшенных изображениями бесов и зверей, когда по украинским степям перебрасывали зенитные ракеты БУК, способные сбивать самолеты на высоте до 18 000 метров, не было эвакуации посольств из Киева, и даже пассажирские самолеты летали над украинской территорией без каких-либо ограничений. Сейчас, когда серьезные боевые действия еще не начались, возникла огромная паника. Что происходит?



Произошло фундаментальное изменение в реакции Запада на политическое поведение России. В прошлом Путин и его двор увлекались детской игрой "Считаю до трех. Один... Два... два с половиной... два и три четверти...", ожидая и выжидая момента, когда Запад начнет нервничать и покажет свою готовность пойти на некоторые уступки, но теперь реакция совсем другая. Теперь из США досрочно раздаются крики: "Три!!! Три!!! Ну, атакуйте! Поехали! Чего вы ждете? У тебя есть время до 16 февраля, чтобы показать, настоящий ли ты мужик или просто трепло!



Напомню, что не хочу шутить по поводу возможного нападения на Украину, мы не можем исключать, что где произойдет короткое замыкание и начнется война. Но происходящая сейчас истерия оставляет какое-то сюрреалистичное впечатление, которое усиливают призывы обеих сторон – и Москвы, и Киева – не поднимать панику.



Но панику поднимают вполне осознанно, по России ведется непрерывный огонь из всех орудий главного калибра информационной артиллерии. Справедливости ради следует отметить, что это ответные удары. Ведущие мировые издания выходят с фотографией 79-летней украинской старушки Валентины Константиновской, которая под обычном пальто, лежа на свернутом коврике, учится обращаться с автоматом АК-47.



Здесь необходимо напомнить об основной цели так называемых санкций. Хотя целью санкций обычно является наказание правонарушителя или изменение его поведения, в действительности основной целью санкций является обеспечение внутриполитического спроса на моральное превосходство. Мы защищали жертв от злых преступников. Следовательно, жесткость санкций тесно зависит от внутриполитического спроса.



В 2014 году Россия отделалась относительно легкими санкциями, потому что на Западе не было большого спроса на них. Только сбитый "Боинг" с почти 300 невинными жертвами немного изменил вектор общественного мнения, но только немного. Введенные тогда символические санкции и сейчас позволяют российским дипломатам говорить: "Мы... плевать хотели на все ваши санкции", как это сделал недавно посол России в Швеции Виктор Татарницев в интервью газете Aftonbladet.



Вся "наука" маркетинга вращается вокруг того, как создать спрос. Политический маркетинг ничем не отличается от других. Чтобы избежать повторения 2014 года, когда тогдашний президент США Барак Обама с крайне серьезной - не сказать ханжеской - гримасой повторял фразу "высокая цена, которую России придется заплатить", а результат жестких санкций вызвал лишь усмешку, сейчас, еще до того, как что-то началось, Путина превратили в такой образ Dr. Evil, что продолжать подлизываться к нему (читай: к стоящим за ним деньгам) обычным способом будет очень сложно.



Возможно, именно это на встрече с Путиным пытались сказать и президент Франции Эммануэль Макрон, и новый канцлер Германии Олаф Шольц. Их послание через цветы может быть таким: "Дорогой Владимир! Мы уважаем вас и вашу страну, мы дорожим нашей старой дружбой, но сейчас наш высокомерный старший брат на берегах Потомака гонит на тебя такую волну, что мы ничего не можем с этим поделать, если только вы не поможете ему, перебрасывая свои войска то туда, то сюда. Немного сбавьте тон, и дела пойдут “as usual”. Не глупите, и мы вместе проведем еще много чемпионатов мира и Олимпийских игр. И вместе построим не один газопровод".



Проблема в том, что никто не знает, что происходит в голове у Путина. Как и то, насколько адекватная реальности информация ему предоставляется, а значит, насколько адекватны его решения. Абсолютное большинство аналитиков согласны с тем, что крупномасштабное, всеобъемлющее вторжение в Украину может иметь катастрофические последствия для России. Более того, нет ни одной причины для такого вторжения, которая имела бы хоть какой-то смысл. Даже глава ультрареакционного "Общероссийского офицерского собрания", генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, признает это и опубликовал сенсационное заявление, в котором категорически отвергает вторжение в Украину и, что еще более безумно, призывает Путина уйти в отставку.



Большинство политических комментаторов, в отличие от американских чиновников и спецслужб, считают, что войны не будет, потому что с самого начала это была всего лишь игра. Если это так, то Путин вместе с Байденом получит Нобелевскую премию мира в 2022 году за "предотвращение угрозы войны и сохранение мира". Если такая честь для двух нынешних "разжигателей войны" действительно поможет предотвратить глобальную катастрофу (последствия российского вторжения в Украину могут быть лавинообразными), то я обеими руками "за". Позвольте им взять "награду". Главное, чтобы не началась глобальная заварушка с массовым кровопролитием».