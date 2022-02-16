В 2022 году на Южном Урале отремонтируют 14 дворцов культуры и 10 школ искусств

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16 февраля 2022, 14:51 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На это выделены дополнительные средства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан. Он прошел в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе приема жительница Магнитогорска попросила провести капитальный ремонт в детской школе искусств №2 Магнитогорска, где занимается ее дочь. Здание расположено по адресу улица Московская, 21.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области ведется активная работа по приведению объектов культуры в надлежащее состояние. Так, в 2022 году планируется отремонтировать 14 дворцов культуры и 10 школ искусств.

«Такие рекордные задачи мы перед собой поставим, дополнительные ресурсы на это выделили, в том числе на детскую школу искусств в Магнитогорске», — прокомментировал губернатор.

Добавим, что в холе личного приема главы региона южноуральцы поднимали вопросы строительства детского сада, капитального ремонта дороги, благоустройства парка культуры и отдыха. К Алексею Текслеру обратились жители Трехгорного, села Александровка Еткульского района и Челябинска.