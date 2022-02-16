Посол Латвии в Киеве Илгвар Клява: Агрессивные действия РФ у границ консолидировали украинское общество

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16 февраля 2022, 14:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Илгвар Клява

Посол Латвии в Киеве Илгвар Клява рассказывает латвийским СМИ, что «украинское общество консолидировалось, и если на них нападет Россия, то они будут защищаться». Россия не напала, а как же «консолидация» украинского общества?



Клава рассказал, что есть небольшое расхождение между разведданными США и Украины в отношении российских войск, сконцентрированных у границы, точнее, обе стороны подчеркивают, что военные силы внушительные, информация об их готовности отличается - США допускает, что нападение может произойти уже в ближайшее время, а Украина сообщает, что российские войска еще не совсем готовы к бою.



Дипломат пояснил, что Запад публикует часть информации о потенциальной деятельности России именно с целью, чтобы показать этой стране, что она не может скрывать свою деятельность.



Говоря о призыве Государственной Думы России к президенту Владимиру Путину признать самопровозглашенные «республики» Донецкой и Луганской областей, Клява сказал, что трудно понять, что Россия может выиграть этим шагом, поскольку международное сообщество, конечно, не признало бы такие образования в качестве независимых государств. Следствием такого шага станет разрушение Минских соглашений.



Посол отметил, что тайно на этих территориях уже проживает несколько тысяч российских военнослужащих.



Клява сообщил, что вчера произошла целенаправленная кибератака на украинскую банковскую систему и других поставщиков услуг, с которой страна более-менее успешно справилась. Следы этой атаки вели на серверы в России и Китае.



Ранее сообщалось, что Россия стянула около 130 000 военнослужащих к границам Украины, что вызывает опасения скорого вторжения в эту страну.



Право слово, о какой консолидации вещает г-н Клява?



Намедни, латвийские СМИ мусолили тему о том, как украинские олигархи «рванули» на двадцати самолетах в ЕС, и некоторые уже «осели» в Латвии… А в это время президент Украины Владимир Зеленский призывал «отбывающих», чтобы они вернулись на родину в ее сложный час! Так о какой консолидации «гутарит» латвийский посол, считаю, что народ, как минимум, простите, туп!



На пламенное выступление посла латвийцы отреагировали соответственно – мнение из социальных сетей:



«Консолидированные украинцы консолидировано бегут из страны!»



«Да уж, неувязочка вышла – вторжения не произошло! А как ждали, даже в Киеве на Майдане гимн СССР включили. Сейчас дату «перенесли»: если судить по британским СМИ, то вторжение произойдет 22.02.2022. Может хватит уже издеваться?»



«Кто-то мне ответит, а есть в латвийском МИДе хоть один адекватный человек традиционной сексуальной ориентации? Срамота просто!»



«Да вы посмотрите на фото этого латвийского посла – так консолидировался, что ряха в объектив не влезает!»



«Я так понимаю, что «хероям» Украины пора обратно возвращаться к докторам…»



«Я вижу агрессию только со стороны НАТО… Как хотят американцы поссорить славянские народы! Гитлер о таком даже не мечтал!»



«Гигант мысли этот Клява… У меня такое впечатление, что Россия избавляется от дураков, экспортируя их в Латвию.»



