Южноуральские семьи с детьми, болеющими целиакией, будут получать пособия

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16 февраля 2022, 14:25 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В Законодательное Собрание Челябинской области внесен соответствующий законопроект. Его подготовило региональное министерство социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера.

На Южном Урале проживает 240 детей с целиакией. Для них соблюдение безглютеновой диеты — это жизненная необходимость. Планируется, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей. Это средства предназначаются для приобретения подходящих продуктов питания. На предоставление пособий в областном бюджете предусмотрены более 14,5 миллионов рублей. С 2023 года выплата будет индексироваться.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что с 2022 в Челябинской области действует пособие на спецпитание детей с фенилкетонурией. Теперь принято аналогичное решение по целиакии.

«Но вопрос более сложный, он связан с тем, что необходимо и в наших школах обеспечить специальную диету для таких детей. Соответствующие поручения даны», — добавил губернатор.