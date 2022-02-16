Россияне оценили уровень дохода для достойной жизни на пенсии

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16 февраля 2022, 14:08 Источник: iz.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По итогам исследования СберНПФ, оказалось, что для достойной жизни на пенсии россияне хотят иметь доход в 55,5 тысяч рублей в месяц. При этом в Минтруде сообщили, что средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров сейчас составляет около 19 тысяч рублей, а работающих — 14 тысяч. По оценкам ведомства, в целом доходы работающих пенсионеров составляют 66 тысяч рублей в месяц.



По данным Росстата, в декабре 2021 года средняя пенсия в России составляла 15 842 рублей. Реальные пенсии (с учетом инфляции) сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021-го.



Согласно опросу, мужчинам в среднем необходимо 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам — 51 тыс. Молодежь до 30 лет также хочет иметь на пенсии доход в 60 тыс., а те, кто уже вышел на заслуженный отдых, считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тыс. рублей.



Наибольший доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей), петербуржцы (77,4 тыс.), жители Хабаровска (74,6 тыс.), Владивостока (73,8 тыс.) и Тюмени (68,8 тыс. рублей). Жителям Астрахани достаточно 42,1 тыс., Пензы - 42,9 тыс., Саратова - 43,3 тыс., Набережных Челнов - 45,3 тыс., Оренбурга - 47 тыс. рублей.



Приоритетами в пожилом возрасте россияне считают качественную медицину, включая платную (96%), наличие собственной квартиры или дома (94%) и современной бытовой техники (93%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или ресторанах (91%). В число пожеланий также входит свободный доступ к культурным ценностям (91%) и занятиям спортом или хобби (90%). Возможность путешествовать по России и миру необходима 82% респондентов, а собственный автомобиль — 69%.



Известно, что минимальный размер пенсии в Москве для неработающих пенсионеров с 1 января составляет 21 193 рубля. В Астраханской области средний размер пенсии оказался менее 15 тыс. рублей, причем у работающих — 12 324 рубля, а у неработающих — 15 568 рублей. Такое расхождение по регионам эксперты объясняют реальной разницей в стоимости товаров и услуг.



«Это можно показать на примере хотя бы прожиточного минимума, который в Москве примерно на 70% выше, чем в остальной центральной России, а в Якутии, например, почти в два раза выше, чем в центральной России», - отметила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.



В Минтруде подчеркивают, что уровень дохода пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания. В случае, если страховая пенсия меньше, то гражданину назначается федеральная или региональная социальная доплата.



