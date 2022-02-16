Мать госпитализированных в тяжелом состоянии близнецов рассказала, что у одного из мальчиков «врожденный порок сердца»

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16 февраля 2022, 13:01

фото с сайта СКР

В Москве прокуратура допросила родителей, восьмимесячные близнецы которых были госпитализированы в тяжелом состоянии из-за того, что их долгое время не кормили. Мать мальчиков уверяла, что кормила детей, давала им соки.

Младенцы в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из больниц.

На момент происшествия родители малышей находились дома в состоянии опьянения. Многодетная женщина говорит, что питание детям покупала. У одного и детей был сильный кашель, он кроме сока ничего не пил.

На вопрос, почему дети находятся в больнице, женщина ответила, что у одного из них "врожденный порок сердца".

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание".

По версии СКР, родители близнецов систематически злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни.

Проводятся следственные действия.