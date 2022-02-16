В России цены на ремонт жилья за год выросли до 35%

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16 февраля 2022, 12:49 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Эксперты стройотрасли сообщают, что в сравнении с прошлым годом ремонт квартир в России подорожал до 35%. Причем это касается как косметической, так и капитальной отделки.



На 35% стоимость увеличилась в Москве и других крупных городах, примерно на 20% — в регионах, отметила генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова. По ее данным, в целом за год разные строительные и отделочные материалы подрожали от 20% до 250%.



По словам директора дизайн-бюро «Идея Плюс» Самира Джафарова, стоимость косметической и капитальной отделки поднялась пропорционально. Причинами этому являются подорожание услуг строительных бригад из-за их дефицита на рынке и рост цен на стройматериалы.



Депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что только за последние полгода цена металлоизделий выросла на 67%, утеплителя минераловатного — на 48%, кирпича — на 59%.



Наибольший рост происходит из-за использования материалов импортного производства, а также отечественного с использованием иностранных компонентов, в связи с колебанием курса валют.



Гендиректор компании «Мармакс» Юрий Юров уточнил, что росту цен способствуют такие факторы, как высокая инфляция, перебои в поставках и логистических цепочках. Так, повышение цен на пластик привело к подорожанию электротоваров, сантехнического оборудования, фурнитуры. Колебания валют приводят к удорожанию импортных отделочных материалов — плитки, красок, материалов для напольного покрытия, а также к увеличению стоимости их доставки.



«К хорошим строительным бригадам стоит очередь, и они диктуют свои правила. Цены на рабочую силу выросли в два-три раза. Услуги бригады «славян» обойдутся еще дороже», - сообщила Ирина Павлова.



Она рассказала, как на ремонте можно сэкономить:



«Если вы проводите ремонт самостоятельно, без дизайнера, сделайте простой интерьер — с однотонными обоями, инженерной доской. Не мудрите со сложными сочетаниями, если не уверены в эффекте, не используйте дорогостоящие элементы».



Самир Джафаров добавил, что в случае привлечения наемной рабочей силы, составленная изначально смета не даст возможность работникам манипулировать ценой в процессе ремонта. Также важно рассчитать объем стройматериалов - потери на излишней закупке могут доходить до 10–15% от общей стоимости ремонта.



