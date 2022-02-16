Врач-диетолог Наталья Денисова порекомендовала есть чёрную смородину, орехи и хлеб с отрубями для укрепления иммунитета

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16 февраля 2022, 10:09

фото: pixabay.com

Людям для поднятия иммунитета, в том числе противоковидного, необходимо включить в свой рацион питания продукты, оказывающие противовоспалительное действие. Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова порекомендовала включить в рацион чёрную смородину, орехи и хлеб с отрубями.

Из витаминов и минеральных веществ на нормальную работу иммунной системы влияют витамины С, Е, D и минеральные вещества цинк, селен, магний, железо.

Диетолог напомнила, что витамин С содержится в плодах шиповника, чёрной смородине, облепихе, сладком перце, петрушке, укропе, цветной и белокочанной капусте, щавеле, шпинате, зеленом луке, апельсинах, клубнике, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Денисова добавила, что противовоспалительными и антиоксидантными свойствами также обладают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которыми богаты растительные масла, сельдь, скумбрия, лосось, форель и рыбный жир.

Основными источниками витамина Е являются растительные масла, орехи и бобовые. Витамин D содержится в печени трески, рыбе, сливочном масле и яйцах. Как источники цинка и железа врач-диетолг рекомендовала употреблять говяжью печень, мясо, сыр и грибы.

Специалист также рассказала, что магнием богаты бобовые, хлеб с отрубями, курага, чернослив, инжир, а основными источниками селена являются макаронные изделия из пшеницы твердых сортов, морская рыба, морепродукты и чеснок.