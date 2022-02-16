«Почётных станет больше»

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16 февраля 2022, 09:52 Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина

Председатель Совета ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Иван Малыгин – о заводской закалке, работе с будущим губернатором и всесторонней поддержке ветеранов.

– Я пришел на предприятие в 1969 году в цех №44. В 1972-м меня избрали в заводской комитет комсомола, секретарем был Юрий Михайлович Кондратьев, потом Иван Петрович Скляров, я – его заместителем.

За сорок с лишним лет участвовал в строительстве и освоении новых площадей: готовили под намотку 4 этаж 4 корпуса; под изделие АБ-72 – 4 этаж 3 корпуса; полностью оборудовали 35 корпус, где потом разместился электромеханический завод. В феврале 2012-го меня избрали председателем Совета ветеранов. Так что с заводом я уже больше полувека.

– Вы работали бок о бок с будущим губернатором Нижегородской области Иваном Петровичем Скляровым. Что вспоминается сегодня?

– На одном собрании заводского комитета комсомола Иван Петрович спросил нас: «Где ваши идеи? Где ваши инициативы?» И один товарищ тогда ответил: «Да мы, Иван Петрович, ваши-то идеи не успеваем перерабатывать, реализовывать!»

– Заводская ветеранская организация – самая крупная в городе. Какими мерами поддержки бывших работников АПЗ можно особенно гордиться?

– У нас больше десятка различных мероприятий, направленных на поддержку бывших работников завода. На это только в этом году запланировано 20 млн рублей! Такого нет ни на одном предприятии города! Это ежемесячные выплаты почетным ветеранам, выплаты к юбилеям, праздничным датам; финансирование льготных путевок на отдых в профилакторий «Морозовский»; материальная помощь; организация праздничных мероприятий и другие.

В работе мне помогает актив Совета - 31 человек. За ними закреплены городские участки, где живут заводские ветераны. Все сельские – на мне, постоянно держу связь с сельскими администрациями.

– Какие мероприятия запланировали к юбилею завода?

– Главное – присвоение звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» 65 бывшим работникам. Остальное зависит от ситуации. Хор ветеранов «Легенда» активно репетирует - музыкальный подарок от нас обязательно будет.

Цифры:

• Около 3200 человек в заводской ветеранской организации.

• 346 ветеранов удостоены звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».