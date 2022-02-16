В Тюмени пропавшую четырнадцатилетнюю девочку нашли живой

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16 февраля 2022, 09:17

vk.com/poisksova

В Тюменской области пропавшую в понедельник, 14 февраля, четырнадцатилетнюю девочку нашли живой и невредимой. Милена Санчук, 2007 года рождения, ушла из дома около 11:00 понедельника в поселке Новотарманский Тюменского района.

Ее местоположение не удавалось установить. Ее искали полиция, добровольцы поискового отряда "Белая Сова - Тюмень".

Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тюменской области проводилась доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

15 февраля вечером волонтёры отряда "Белая Сова - Тюмень" сообщили, что девочка "найдена, жива". "Спасибо за помощь в распространении информации. Просим снять ориентировки. Берегите себя и своих близких", - говорится в их сообщении.