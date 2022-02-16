На Южном Урале предлагают расширить перечень льготников на догазификацию

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16 февраля 2022, 08:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

После принятия закона воспользоваться выплатой смогут более 4,5 тысячи южноуральцев.

Министерство социальных отношений Челябинской области разработало законопроект, предусматривающий расширение перечня льготных категорий граждан, которым предоставляется компенсация на установку внутридомового газового оборудования. Документ внесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания.

С инициативой расширения льготных категорий выступил губернатор Алексей Текслер. Выступая на одном из совещаний, посвященный догазификации, глава региона отметил, что одним из сдерживающих факторов является приобретение внутридомового газового оборудования и оплата его подключения. В связи с этим с 2021 года на Южном Урале реализуется программа поддержки отдельных категорий: одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Законопроект предполагает, что выплату смогут также получить инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений; совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

Размер компенсации составляет 60 тысяч рублей. Если в 2021 году выплату получили около 250 южноуральцев, то после утверждения новых условий программой смогут воспользоваться более 4,5 тысячи человек.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина назвала инициативу Алексея Текслера своевременной. Глава ведомства подчеркнула, что внесение в перечень новых категорий льготников позволит увеличить число домохозяйств, в которые будет проведен газ.