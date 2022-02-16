Более 1 млрд рублей выделено на предоставление жилья детям-сиротам Южного Урала

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16 февраля 2022, 07:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Это средства выделены в 2022 году из регионального бюджета. Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, беспрецедентная сумма на реализацию программы по предоставлению жилья для детей-сирот позволит существенно сократить очередь.

Вчера глава региона с рабочим визитом побывал в Еманжелинском районе. Он вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и осмотрел объекты строительства и реконструкции. В Еманжелинске в новый дом по адресу ул. Энгельса, 22 переедут 120 человек из аварийного жилья и 11 детей-сирот. За счет средств областного бюджета приобретено еще 40 жилых помещений в строящемся доме по ул. Титова. Квартиры предназначаются переселенцам из аварийного жилья. Планируется, что собственникам передадут ключи уже в мае.

В Еманжелинском районе, как и в других территориях Южного Урала, программа по переселению из ветхо-аварийного жилья реализуется с опережением сроков. В этом году завершится расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. По изначальным планам это должно было случиться в 2024 году. На расселение выделено 4,5 миллиардов рублей из федерального и областных бюджетов.

«Надо сказать, что 2022 год – один из ключевых: мы поставили задачу – программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая была до 2024 года, закрыть уже в этом году», – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.