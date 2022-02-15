В Королеве воспитательница детского сада украла у детей золотые крестики

Сотрудниками полиции была задержана сотрудница дошкольного учреждения. Её подозревают в краже золотых изделий у детей в Королеве. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области известно, что родители трёх детей подали заявление о краже в дежурную часть полиции. Родители утверждали, что у детей украли золотые крестики в детском дошкольном учреждении, которое они посещали.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятидесятидвухлетнюю младшую воспитательницу данного детского сада, которая сдавала украденное в ломбард. Вся сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей, но была изъята только часть имущества.
По данной ситуации возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, женщина же находится под подпиской о невыезде.