В Королеве воспитательница детского сада украла у детей золотые крестики

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15 февраля 2022, 23:10

pixabay.com

Сотрудниками полиции была задержана сотрудница дошкольного учреждения. Её подозревают в краже золотых изделий у детей в Королеве. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области известно, что родители трёх детей подали заявление о краже в дежурную часть полиции. Родители утверждали, что у детей украли золотые крестики в детском дошкольном учреждении, которое они посещали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятидесятидвухлетнюю младшую воспитательницу данного детского сада, которая сдавала украденное в ломбард. Вся сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей, но была изъята только часть имущества.

По данной ситуации возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, женщина же находится под подпиской о невыезде.