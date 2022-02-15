Почти 25 миллиардов рублей выделят на компенсацию оплаты ЖКУ Московской области

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2022, 22:29

pixabay.com

Как сообщает «Подмосковье сегодня», из бюджета Московской области выделят около 25 миллиардов рублей на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг в рамках федеральных и региональных льгот.



«Каждый четвертый житель Московской области получает компенсации на оплату ЖКУ, на эти цели из бюджета Московской области в текущем 2022 году мы выделили почти 25 миллиардов рублей. Это очень важное и чувствительное направление, которому мы уделяем приоритетное внимание», - заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.



Пресс-центр Мособлдумы сообщает, что никаких заявлений подавать не потребуется. Они станут проактивными. По словам вице-губернатора Ирины Каклюгиной, жители будут получать уведомление о том, что им положена скидка на жилищно-коммунальные услуги.



Стоит отметить, что ежегодно количество получателей льготы растет на 70 тысяч человек. Сейчас ей пользуются 2,7 миллиона граждан. В среднем сумма компенсации составляет около 1000 рублей.