Врач Анатолий Русаков назвал три причины возникновения боли в суставах после COVID-19

Врач-флеболог Анатолий Русаков рассказал «Вечерней Москве» о причинах болей в ногах после COVID-19.
Человек, переболевший коронавирусом, может испытывать три вида боли: мышечную, вызванную сосудистыми нарушениями и суставную. Более того, причин возникновения тоже три: тромбообразование, обезвоживание организма, что может быть следствием противовирусных препаратов, и повышенное выделение в кровь токсинов.
«Пациентам с жалобами на боли в нижних конечностях рекомендовано обращение к врачу при первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию легочной артерии и даже летальный исход. Боли в суставах также требуют лечения, так как приводят к возникновению артритов и их прогрессированию», — подытожил эксперт.
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