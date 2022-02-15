В деревне Юрьево обнаружили майнинговую ферму

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15 февраля 2022, 22:06

pixabay.com

«Подмосковью сегодня» стало известно о незаконной ферме для майнинга криптовалюты, которую в истринсокой деревне Юрьево обнаружили подмосковные специалисты.



В материале сказано, что контейнер со всем необходимым оборудованием был найден в пристройке к кафе. Его обнаружили во время плановой проверки сотрудники компании, так как заподозрили дополнительную активность в работе двух счетчиков. После этого приехавшие на вызов сотрудники полиции нашли подтверждение неучтенного потребления электроэнергии.



Оборудование и счетчики забрали на техническую экспертизу, а служба безопасности компании написала заявление на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.



Ситуацию прокомментировал министр энергетики региона Александр Самарин: «Своими незаконными действиями от неучтенного потребления нарушители наносят убытки копаниям энергетической отрасли. От теневой добычи криптовалют страдают потребители, так как снижается качество передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях»