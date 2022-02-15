Рига: на здании столичной ратуши вывесили украинский флаг

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 февраля 2022, 21:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мэр Риги Мартиньш Стакис решил бороться с «российской угрозой» при помощи украинского флага. Теперь целую неделю флаг Украины будет развеваться на ратушной площади.

В этом году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений Латвии и Украины. Мэр Риги Мартиньш Стакис, тот, который летом прошлого года рьяно «срывал» публично государственный флаг Беларуси, нынче водрузил на здании Рижской думы флаг Украины.

Честное слово, не наигрался поди градоначальник Риги с флагами!

Флаг был поднят в знак солидарности с Украиной.

«Мы вместе с народом Украины, который имеет право формировать свое будущее. Рига начинает неделю Украины, оказывая моральную поддержку и планируя практическую поддержку. Начнем с вывешивания флага Украины на здании Рижской думы», - заявил мэр Риги.

Увы, не все латвийцы поддержали в этом порыве г-на Стакиса…

Мнение из социальных сетей:

«А наш-то, прости Господи, дур@ок все не наиграется с флагами!»

«Рижский мэр лишний раз доказал, что он просто и@т: к своим городским «косякам» прибавил еще и политические. Когда это муниципальное предприятие влезало в политические дела?»

«Что о нашем мэре и его приближенных можно сказать? Вместо того, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться… вся безумная «больница» у экранов собралась… Где врачи для мэра Риги? Где?»

«Надо было подсуетиться Стакису – на всякий случай и черную ленточку повязать…»

«От таких действий мэра мне «до ветру» захотелось сходить!»

«Мы тоже поддерживаем украинский простой люд, но флаги не срываем, в подъезде не какаем… Что с мэром Риги? Он в полном уме? А, где его «подельник-флагосниматель министр иностранных дел Ринкевич? Поди отдыхает с «винцом», как обычно вечерком… Не удивлюсь, если оба в «горячительной агонии» флаг нацистской Германии вывесят из окна… У нас это могут!»