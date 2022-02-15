Аферист обольстил даму фотографией министра обороны Латвии

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15 февраля 2022, 21:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс

И смех, и грех: в Великобритании женщина влюбилась в мошенника и влезла в долги – 80 тысяч фунтов. Интересно то, что наглец обольстил женщину фотографией министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, которую выдавал, как свой «портрет».

51-летняя Шэрон Булмер рассказала, что в 2020 году познакомилась в Facebook с мужчиной, который представился американским военнослужащим по имени Мерфи Таунсенд. Он утверждал, что находится в Сирии и чувствует себя одиноко, поэтому хочет с кем-нибудь поговорить. В своем профиле мужчина использовал фото министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, однако Булмер этого не поняла.

Между новыми знакомыми завязалось общение, но оно всегда ограничивалось перепиской — Таунсенд отказывался созваниваться по видеосвязи, объясняя это правилами военной базы, на которой он якобы находился. Однако это не помешало Булмер влюбиться в мужчину и расстаться с прежним партнером, отношения с которым длились почти 30 лет. По словам британки, она поверила, что ее ждет светлое будущее с военнослужащим, и стала готовиться к его приезду.

Вскоре Таунсенд попросил женщину одолжить ему 1,4 тысячи фунтов стерлингов на перелет из Сирии в Англию. Булмер сочувствовала возлюбленному и решила помочь. Спустя некоторое время он вновь занял у нее деньги, а потом еще и еще. В итоге британка потратила на Таунсенда 80 тысяч фунтов стерлингов (95 200 евро), причем 37 тысяч фунтовей пришлось взять в долг.

Чтобы содержать возлюбленного, Булмер пришлось отказаться от семейного отдыха с детьми. Поскольку Таунсенд так и не прилетел в Великобританию, она решила проверить, действительно ли он служит в армии США. Выяснилось, что человека с такой фамилией в списках нет.

Расстроенная женщина призвала всех быть внимательными и не переводить деньги сомнительным личностям из интернета.

К этой истории латвийцы подошли с юмором – мнение из социальных сетей:

«Молодец наш Пабрикс! Зарабатывает деньги на оборону Латвии, как может!»

«Теперь нашему придется на ней жениться!»

«Как же дамочка «оголодала», если на портрет Пабрикса «кинулась» - все заначки свои отдала!»

«А наш «побрякушкин» еще и альфонс…»

«У дамы было много денег? Так может она нам подкинет на прокорм солдат НАТО?»

«Оказывается от Пабрикса не только тут вред, но и соседи по планете страдают!»

«Так тут все ясно – на молодую любовницу денег много надо… вот и промышляет.»

«Хоть на одно дело сгодился наш министр».