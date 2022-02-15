В Челябинске на месте тубдиспансера появится уникальный сквер

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

15 февраля 2022, 17:46 Анна Семенова

В новом сквере будет много интересного для людей с ограниченными возможностями. Фото: администрации Челябинска

Здесь будут сенсорный лабиринт, аромасад и спортплощадка для инвалидов.

Челябинск за последние несколько лет обзавелся многочисленными местами отдыха. Комфортные скверы, набережные, аллеи и придомовые пространства с лавочками и игровыми комплексами – теперь у горожан не стоит вопрос, где отдохнуть. А главное – работа в этом направлении продолжается. В ближайших планах – создание уникального сквера на пересечении Володарского и Труда, на месте снесенного тубдиспансера.

В чем уникальность? Здесь впервые оборудуют такие вещи как аромасад, сенсорный лабиринт, спортплощадка для колясочников. Рядом проживает много слабовидящих людей, и данное место отдыха наверняка порадует их.

Чтобы создать по-настоящему инклюзивное пространство, к обсуждению проекта подключат экспертов – активистов НКО, родителей особенных детей.