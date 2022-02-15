Собянин: Жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с уборкой снега и гололеда

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15 февраля 2022, 14:28

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жилищно-коммунальный комплекс столицы справился с уборкой снега и гололеда.



«Эта зима была одной из самых сложных за последние годы. Большое количество снега, 2021 год вообще был самым холодным за последние 15 лет, и все это наложилось еще на пандемию, пик заболеваемости, которой был рекордным за все время. Несмотря на все сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с теми задачами, которые перед ним стоят по уборке города от снега, гололеда, наледи и, конечно, надежного энергообеспечения. Зима еще не закончилась, но самый сложный период прошел, поэтому можно уже сказать о том, что несмотря на сложности, город справился с зимой», - сказал мэр Москвы в ходе осмотра производственного комплекса «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги».



Пресс-служба мэрии и правительства столицы отметила, что за текущий осенне-зимний период в Москве выпало 160 см снега при климатической норме за сезон 152 см. Количество переходов температуры через 0 градусов составило 32 раза.



Для уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тыс. человек и свыше 10,5 тыс. единиц дорожно-уборочной техники.



Утилизация снега производится на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках. Их общая мощность - порядка 650 тыс. куб. м в сутки.



Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы свыше 1,4 тыс. аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 1,5 тыс. единиц специализированной техники и свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения.



В настоящее время все системы ресурсоснабжения города работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено. Существующие резервы мощности систем позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечить потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов.



Кроме того, на ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 395,2 тыс. тонн мазута, 360,4 тыс. тонн угля, 22,4 тыс. тонн дизельного топлива. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение семи суток.



Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием предприятия.



«Главное предприятие города - ГБУ «Автомобильные дороги» - в этом году празднует 90 лет. Сегодня в ГБУ «Автомобильные дороги», которое эксплуатирует основные магистрали города: уборка, ремонт, эксплуатация зеленых насаждений, сегодня работает больше 30 тыс. человек. Десятки современных баз, современная техника. Это одно из самых лучших в мире предприятий по эксплуатации города. Я поздравляю вас с юбилеем, всех, кто работает в ГБУ «Автомобильные дороги». Огромное спасибо вам за тот труд, который вы дарите на благо города и москвичей», - сказал Сергей Собянин.



Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, в конце 2000-х годов в «Автомобильных дорогах» работали порядка 500 человек, а сфера ответственности предприятия ограничивалась несколькими десятками магистралей. В рамках формирования новой модели эксплуатации дорожного хозяйства силами бюджетных учреждений ГБУ «Автомобильные дороги» стало крупнейшей отраслевой организацией, на балансе которой находится порядка 40% дорог столицы - 642 объекта.



Парк техники ГБУ «Автомобильные дороги» включает свыше 7,2 тыс. дорожно-уборочных машин, 90% которых - отечественного производства. Также специалисты «Автомобильных дорог» ухаживают за 174 тыс. деревьев, растущих на улицах Москвы, 18,1 млн кв. м газонов и 96,4 тыс. кв. м цветников.



В структуру ГБУ «Автомобильные дороги» входят 61 дорожно-эксплуатационный участок и 25 крупных производственных комплексов, одним из которых является производственный комплекс «Очаково» на ул. Рябиновая. На территории расположены административный корпус, два здания для отдыха и временного проживания иногородних сотрудников на 375 мест, складские помещения. В «Очаково» работают 307 специалистов, парк техники насчитывает 40 специализированных дорожно-уборочных машин.



